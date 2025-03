Internews24.com - Pellegatti spiazza: «Addio Inzaghi? Ecco chi prenderebbe il suo posto all’Inter»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesorprende: in caso didi Simonearriverebbe al suoDe Zerbi?L‘Inter si appresta a vivere con il fiato sospeso questo finale di stagione: la corsa scudetto con Napoli e Atalanta è sempre più aperta, oltre alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan e i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I nerazzurri vogliono arrivare il più in fondo possibile in tutte le competizioni, anche con il rischio di non vincere nulla. E Carlo, giornalista di fede milanista, ha detto la sua nel podcast Aria Fritta, svelando cosa potrebbe accadere in caso di tonfo.DE ZERBI – «Se l’Inter non vince niente, secondo me, non è facile che tengano. E attenzione, non dovessero tenerlo, vi dico anche chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter: De Zerbi».