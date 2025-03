Pedro parla del suo futuro ed è felice di Lazio | Mi sento bene qui

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-26 21:32:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Pochi mesi dopo 38 anni,Rodríguez rimane in vigore conessendo un giocatore importante con il suo contributo di punteggio e il suo stato spettacolare.Il campione del mondo in Sudafrica termina un contratto con il “Biancocelesti” alla fine della stagione e Nella capitale italiana sigià di un rinnovamento fino al 2026. Date queste voci,stesso hato del suo, essendo molto grato ai fan di “Le Aquile”.“Sto, miqui. Per me è molto importante sentire l’amore dei fan “, ha detto il calciatore canarico in un evento tenuto dalla squadra italiana senza far avanzare i dettagli su un possibile rinnovamento.In questa stagione, l’ex Barcellona, ??Chelsea e Roma hanno dato un contributo molto importante aCon 10 gol in 34 partite giocatedimostrando che rimane ancora a un buon livello nel calcio d’élite.