Lapresse.it - Pedopornografia, arrestate cinque persone nel Palermitano

La polizia ha arrestatonel, accusate di divulgazione, cessione, detenzione di immagini e video pedopornografici. Altre tre sono state denunciate. L’operazione, coordinata dalla Procura di Palermo, è stata preceduta da un’articolata attività di indagine, condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sicilia occidentale e dal Centro nazionale per il contrasto allaonline del servizio polizia postale. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato numerosi file video e immagini che documentano lo sfruttamento sessuale di minori, anche in tenerissima età. Il materiale e i dispositivi rinvenuti sono sottoposti agli accertamenti necessari per fare luce su ulteriori aspetti dell’inchiesta, compresa l’identificazione delle vittime.