Digital-news.it - Pechino Express su Sky e NOW riparte dalla Thailandia: Nuove Sfide e Sorprese nella Quarta Tappa

Benvenuti in! Lasciate le Filippine, l’eccezionale viaggio di“fino al tetto del mondo”in questo nuovo Paese ricco di spiritualità, natura e colori, definito la “Terra della libertà”, dove templi maestosi si alternano a città modernissime: domani, giovedì 27 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori riprenderanno il loro cammino da una nuova incredibile e lunghissima, pronti a percorrere i 450 chilometri che dividono la città di Khon Kaen dal traguardo di puntata fissato a Phitsanulok.Dopo la seconda eliminazione di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, che la scorsa settimana ha visto capitolare Virna Toppi e Nicola Del Freo “I Primi Ballerini”, ai nastri di partenza della, la prima in, ci sono: Jury Chechi e Antonio Rossi, i “Medagliati”, poi i“Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni, i “Magici” Jey e Checco Lillo, infine le “Atlantiche” Ivana Mrazova e Giaele De Donà.