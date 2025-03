361magazine.com - Pechino Express: i viaggiatori arrivano in Thailandia

In onda questa seraDopo aver salutato le Filippine, il viaggio mozzafiato diprosegue verso una nuova meta straordinaria: la “Terra della libertà”, un Paese dove spiritualità, natura e modernità si intrecciano tra templi maestosi e metropoli vibranti. Domani, giovedì 27 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, iripartiranno per un’altra epica avventura, affrontando una tappa lunghissima di 450 chilometri, da Khon Kaen a Phitsanulok.Dopo l’eliminazione di Virna Toppi e Nicola Del Freo, i “Primi Ballerini”, la gara entra sempre più nel vivo. Sette coppie sono pronte a sfidarsi senza sosta: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Magici Jey e Checco Lillo, e le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà.