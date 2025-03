Pechino Express 2025 stasera 27 marzo | la tappa in Thailandia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Prosegue il percorso di. Lasciate le Filippine, il viaggio riparte in, Paese ricco di spiritualità, natura e colori, definito la 'Terra della libertà', dove templi maestosi si alternano a città modernissime., giovedì 27, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori riprenderanno il .