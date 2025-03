Movieplayer.it - Pechino Express 2025, quarta tappa stasera su Sky e NOW: 450 km nei paesaggi mozzafiato della Thailandia

La corsa diriparte dallanellapuntata in ondasu Sky e NOW. E la tensione sale alle stelle. Nuovo Paese, nuova sfida:approda incon una delle tappe più intense dell'edizione. Questa sera, giovedì 27 marzo, su Sky Uno e NOW, le sette coppie ancora in gara dovranno affrontare un percorso di ben 450 chilometri da Khon Kaen a Phitsanulok, tra spiritualità, natura selvaggia e strategie sempre più agguerrite. Il viaggio entra nel vivo e ogni passo potrebbe essere decisivo.: le coppie si rimettono in gioco Guidati come sempre dall'ironia tagliente di CostantinoGherardesca e dall'energia travolgente di Fru, i viaggiatori ripartono da Khon Kaen, cuore pulsante, per .