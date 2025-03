Movieplayer.it - Pechino Express 2025: chi sono i Magici, Jay e Checco Lillo

Due fratelli con una passione che incanta e in cerca di avventura: ila coppia rivelazione di. Jey e, meglio noti come itra i protagonisti più sorprendenti dell'edizionedi, il reality game di viaggio in onda su Sky e NOW. Fratelli nella vita e nella sfida, Jey (classe 1997) e(classe 2001) portano nel programma la forza travolgente del mondo social. I due ragazzi campani non passano inosservati: uno è un mago che ha conquistato il web con numeri virali e apparizioni televisive, l'altro un gamer competitivo con una passione per le sfide. Insieme formano una squadra affiatata e sorprendente, pronta a tutto pur di lasciare il segno. .