Dilei.it - Pechino Express 2025, anticipazioni della quarta tappa: sfida in Thailandia

Tutto pronto per ladi, il viaggio condotto da CostantinoGherardesca e dall’inviato speciale Fru che, per questa nuova puntata, ci portano in un nuovo bellissimo luogo: la.Archiviate le fatiche delle Filippine, le coppie rimaste in gara devono lanciarsi in una nuova avventura fatta di sfide, paesaggi mozzafiato e la consapevolezza che arrivare tra i primi al tappeto rosso non è un dettaglio trascurabile. Ma cosa succede nella puntata di giovedì 27 marzo? Ecco le.“”, leNella serata di giovedì 27 marzo, per le sette coppie rimaste in gara è giunto il momento di salutare le Filippine e prepararsi alle sfide: un paese ricco di spiritualità, natura e colori da molti considerato terralibertà.