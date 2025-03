Ilrestodelcarlino.it - “Pazienti sfigurate dopo trattamenti estetici”, medico a processo

Bologna, 27 marzo 2025 – “Apprendo con soddisfazione sia la decisione del giudice che la velocità con la quale siamo arrivati a questo primo traguardo. Rimane la grande sofferenza per quello che ho subito e spero veramente che venga fatta giustizia. Confido nel lavoro dei magistrati e del mio avvocato”. Un sospiro di sollievo, il primo da quando è iniziata questa dolorosa vicenda, ma anche tanta amarezza e rabbia per quanto accaduto. E’ quanto riferisce una delle donne che si sono sottoposte a trattamento dal chirurgo estetico Stefano Stracciari, e che ieri si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Luca Portincasa, nel procedimento contro il dottore. Si va aInizierà il 10 giugno, davanti al giudice del Tribunale di Bologna Simona Siena, ilper lesioni colpose a carico di Stefano Stracciari, di recente sospeso per un anno dall'esercizio della professione e che alcuni giorni fa è stato sottoposto al divieto di dimora a Pianoro, nel bolognese, per aver violato i sigilli del suo ambulatorio di Pianoro, riprendendo a fissare appuntamenti e ricevere