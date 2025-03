Internews24.com - Pavard si sbilancia, tifosi incredibili: ha detto davvero quella cosa sul triplete…

di RedazioneBenjaminnon ha peli sulla lingua, il difensore dell’Inter è stato punzecchiato sulle possibilità di vittoria del triplete, ecco la sua rispostaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Benjaminha fatto sognare idell’Inter. Tra i tanti argomenti menzionati nella lunga intervista, ecco anche il triplete. Un estratto:SUL TRIPLETE INTER? – «Può sembrare banale, ma nel calcio tutto è possibile, anche il Triplete. Bisogna mantenere questo spirito fino alla fine e poi si vedrà. Io sono fiducioso, in allenamento si spinge al massimo. Di certo, non rinuncio a niente, non ne ho mai abbastanza di vincere».SCU? – «Era dura anche l’anno scorso. Ora ci sono avversari fortissimi, come Napoli e Atalanta, e confermarsi è difficile. Abbiamo perso punti, ma siamo dove volevamo stare: in corsa su tutto e avanti in campionato.