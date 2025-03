Spazionapoli.it - Pavard lancia la sfida al Napoli: la frase sullo Scudetto non lascia dubbi!

Leggi su Spazionapoli.it

Laal vertice della Serie A è sempre più avvincente. Nelle ultime ore, Benjaminha volutore un messaggio aldi Conte. La Serie A sta per tornare dopo la sosta per le Nazionali e lo farà col botto. Ad attendere ilci sarà la supercontro il Milan, il quale potrebbe “favorire” i rivali di sempre: l’Inter. I nerazzurri, al momento, hanno tre punti di vantaggio proprio sui partenopei, ma i tanti impegni presenti nel calendariono non pochi interrogativi. Intanto, però, a Milano si respira già un’aria di festa grazie ai traguardi raggiunti. A tal proposito, Benjaminhato un messaggio agli azzurri.avvisa il: “Sarà durissima, ma ora siamo avanti”La Serie A non è affatto scontata, ancor più grazie all’annata da protagonista deldi Antonio Conte.