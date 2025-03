Internews24.com - Pavard carica l’Inter: «Siamo grandi quanto il Bayern! Nel calcio tutto è possibile, anche il Triplete. Io non ne ho mai abbastanza di vincere»

di RedazioneIl difensore del, Benjamin, ha voluto dire la sua sulla stagione dei nerazzurri, su Inzaghi e sulla doppia sfida colMonacoIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Benjaminha fatto il punto sulle tre competizioni per cui è ancora in corsa con, soffermandosi in particolare sulla doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro ilMonaco (partita dal sapore speciale per lui inex).UNA CARRIERA RICCA DI TROFEI – «Ho tanti trofei e ne voglio ancora di più».PIÙ DURALO SCUDETTO? – «Era dural’anno scorso. Ora ci sono avversari fortissimi, come Napoli e Atalanta, e confermarsi è difficile. Abbiamo perso punti, madove volevamo stare: in corsa sue avanti in campionato. Quel +3 a Bergamo, dove avevo lasciato un ginocchio un anno fa, è stato importante: non è facile non prendere gol là».