Iodonna.it - Pausa lunga per studenti e famiglie: in quasi tutte le regioni si va dal 17 al 22 aprile, con alcune eccezioni che prolungheranno il riposo fino al 27 aprile. Il calendario completo

I giorni passano velocemente e, dopo aver accolto la primavera e nel weekend il cambio dell’ora, ecco che si avvicina anche la Pasqua, un festa che porta, oltre alle celebrazioni, anche un periodo diche coinvolgerà gliin tutta Italia e di conseguenza le loro. Quest’anno, peraltro, le festività si intrecciano con ponti proti, offrendo un’opportunità per organizzare viaggi o semplicemente per godersi il tempo libero. Scuola, si riparte! Dieci consigli per il rientro in classe X Vacanze di Pasqua: festività e maxi pontiLe scuole chiuderanno inleda giovedì 17a martedì 22, maila includere il ponte del 25, festa della Liberazione.