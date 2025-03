Oasport.it - Pattinaggio artistico: stupendi Conti-Macii ai Mondiali. Gli azzurri secondi dopo lo short

Una gioia per gli occhi nella notte italiana. Sarae Niccolòhanno conquistato la seconda posizione in occasione delloprogram delle coppie, segmento che ha chiuso la prima giornata dei Campionati2025 diin fase di svolgimento a a Boston, precisamente presso l’imponente TD Garden. Una prestazione sontuosa per i nostri ragazzi che, con la pressione alle stelle, sono riusciti a sfiorare il loro personal best.Gli allievi di Barbara Luoni si sono ritrovati a gareggiare in una situazione non semplice, ovvero alla fine della gara, quando già tutti gli altri binomi erano scesi in pista. L’inizio è già d’alto livello, complice l’esecuzione di un buon triplo twist chiamato di livello 4, preludio del triplo rittberger lanciato e del piatto forte della casa, il triplo salchow in parallelo, portato a casa in modo magistrale.