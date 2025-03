Pattinaggio artistico Conti Macii incantano ai Mondiali di Boston 2025 | secondi nel programma corto

Leggi su Sportface.it

È iniziato mercoledì al TD Garden di, l’arena che ospita le gesta deiCeltics di basket NBA e deiBruins dell’hockey NHL, il Campionato del Mondo di, manifestazione che chiude la stagione con l’assegnazione del titolo più prestigioso. Quest’anno si tratta di un appuntamento ancora più importante perché sarà la graduatoria finale di questo Mondiale a determinare il numero di rappresentanti che ogni nazione potrà portare agli eventi di punta della prossima stagione, comprese le Olimpiadi di Milano-Cortina.La squadra italiana si presenta aparticolarmente agguerrita per cercare di assicurarsi il massimo numero di rappresentanti alle Olimpiadi di casa del febbraio prossimo al Forum di Assago e, perché no, anche di togliersi la soddisfazione di qualche medaglia, a partire dai pluri-campioni europei di danza Charlene Guignard/Marco Fabbri, che però dovranno competere nella tana dei campioni del mondo in carica Madison Chock/Evan Bates.