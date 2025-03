Thesocialpost.it - Patente, è ufficiale: l’Europa modifica l’età minima (e non solo). Cambia tutto

Leggi su Thesocialpost.it

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per la revisione della direttiva sulladi guida. Questo aggiornamento normativo mira ad armonizzare le regole tra i Paesi membri e a semplificare le procedure per i conducenti europei. L’intesa, siglata il 25 marzo 2024, dovrà ora essere formalmente approvata dal Parlamento Europeo. Una volta in vigore, gli Stati membri avranno 4 anni per adeguare la legislazione nazionale alle nuove disposizioni comunitarie. Tra le principali novità c’è anche l’abbassamento delper il conseguimento della. Ma non c’èquesto.Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflittoPrincipali novità della Direttiva UE sullaUna delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione delladi guida digitale entro il 2030.