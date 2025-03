Temporeale.info - Patente e libretto non bastano più: se non ce l’hai, rischi fino a 3 mila euro di multa

Leggi su Temporeale.info

Attenzione ai documenti da portare sempre in auto. Un’assenza può costarvi anche unaingente oltre al possibile sequestro del veicolo Usiamo l’automobile tutti i giorni ma siamo sempre sicuri di avere tutti i documenti necessari per permettere al veicolo di circolare ? Una disattenzione è sempre dietro l’angolo e ci accorgiamo di una possibile . L'articolononpiù: se non cea 3diTemporeale Quotidiano.