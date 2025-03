Ilfattoquotidiano.it - Passeggero perde il telefono a bordo: volo Air France per i Caraibi costretto ad invertire la rotta e rientrare a Parigi per rischio incendio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un Boeing 777-300 di Airche sorvola l’Atlantico, diretto verso il sole dei. Poi, improvvisamente, l’inversione di: destinazione, non Pointe-à-Pitre. Il motivo? Non un guasto tecnico, non un’emergenza medica, ma un semplice, comunissimo smartphone smarrito da un. E la paura, sempre più concreta nel mondo dell’aviazione, di unincontrollabile causato dalle batterie al litio.L’incredibile episodio è avvenuto venerdì 21 marzo sulAF750 di Air, partito daOrly e diretto in Guadalupa con 375 passeggeri a. Dopo circa due ore di, proprio mentre l’aereo superava la costa del Portogallo, l’equipaggio ha dovuto affrontare un problema inaspettato: unaveva perso il suocellulare e, nonostante le ricerche, non si riusciva a localizzarlo.