Bergamonews.it - Pass obbligatorio per carico e scarico nelle Ztl, i commercianti chiedono una proroga. Gandi: “Ci stiamo lavorando”

Bergamo. Conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del contrassegno di transito per tutti i veicoli commerciali che accedono alle Ztl cittadine per effettuare operazioni die sfasce consentite: la modifica al regolamento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile, quando si accenderanno in modalità sanzionatoria anche i sistemi di videocontrollo che monitoreranno gli accessi.Il permesso di accesso, rilasciato da Atb mobilità al costo di 10 euro annui, èper tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci e lo si può richiedere online tramite l’area riservata del sito Atb oppure allo sportello Ztl di via Monte Gleno, 13.Il contrassegno è nominativo e legato a un veicolo intestato all’azienda, il che significa che solo il titolare dell’attività può effettuare il trasporto.