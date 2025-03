Lopinionista.it - Pasqua creativa con Didò Toc Toc e Giotto be-bè Stick&Color eggs

Questasi colora di creatività e rispetto per l’ambiente con gli ovetti in plastica bio-based per modellare e colorare firmatibe-bè. Due icone del gioco educativo e made in Italy offrono a bambine e bambini un’esperienza unica, fatta di colori vivaci, manualità e scoperta della natura.100% italiani e realizzati in plastica derivata dalla canna da zucchero, questi ovetti non contengono solo coloratissime sorprese, ma anche un messaggio importante: divertirsi rispettando e conoscendo il pianeta. Un’idea originale alternativa alle classiche uova di cioccolato, che regala momenti di gioco e creatività che durano nel tempo. In linea con la mission dei brand, ogni prodotto è sicuro, di alta qualità e conforme alle normative europee sul giocattolo, per garantire ai piccoli un gioco sereno e ai genitori la massima tranquillità.