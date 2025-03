Superguidatv.it - “Parsifal – L’uomo delle stelle”: arriva l’opera-prog con le musiche di Roby Facchinetti e le liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini

Leggi su Superguidatv.it

Esce il prossimo venerdì 28 marzo 2025 ‘’,che racconta le gesta del mitologico cavaliere attraverso ledie ledi. Quarantaquattro brani divisi in due atti, dove l’eroe appare come un uomo che è chiamato ad affrontare le difficoltà della vita, e non come mito irraggiungibile.“”:diQuello di trasformare in un’opera autentica il racconto dell’eroe, è da sempre stato un sogno condiviso da. Il celebre eroe, come molti ricorderanno, nel 1973 è stato già protagonista dell’omonima suite musicale e album di maggior successo dei Pooh. L’intuizione all’epoca fu proprio di, che da sempre appassionato del personaggio, basandosi sulle scritture musicali di, scelse di raccontare la storia di