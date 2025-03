Ilfattoquotidiano.it - “Parlo per me ed ero veramente innamorata di Fedez”: così Chiara Ferragni. Poi: “In passato non sono stata fortunatissima in amore”

stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stro*zi disumani che le trattano da schifo”: a parlaresu TikTok durante una riflessione sulle relazioni tossiche è. Il punto di partenzale interviste di Selena Gomez e Benny Blanco e l’imprenditrice digitale chiude con parole molto chiare: “E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male, cioè noi non vogliamo nient’altro,. Peccato che pochi riescano a capire sta cosa”.ha poi risposto ai commentatori, tanti, per esempio dicendo che in“innoninma romantica per sempre”, o che “purtroppo nelle relazioni ognuno di noi ha fatto errori, spesso dipendenti dai traumi ed insicurezze passate o da schemi sbagliati che continuiamo a ripetere”.