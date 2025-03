Lanazione.it - Paradiso a pochi passi da scuola. Il lago della Gherardesca

Nel nostro territorio ci sono due zone umide: ile l’Oasi del Bottaccio. L’area si trova nei dintorni di Castelvecchio, non lontano dalla nostradi San Ginese di Compito. Nel passato tutta quest’area era infestata dalla malaria perché zona paludosa, successivamente il territorio è stato bonificato. Tra l’altro, fra le varie curiosità che riguardano la zona, ricordiamo che qui sorse un campo per prigionieri di guerra già a partire dal 1941, che diventerà nel 1944 un vero e proprio luogo di prigionia. Da qui passarono prigionieri inglesi, antifascisti e politici, nonché detenuti comuni ma soprattutto ebrei e in genere nemici stranieri. Il, acquistato nel 2023 dal Comune di Capannori che ne ha fatto un’area protetta, è uno dei posti da visitare assolutamente a Capannori.