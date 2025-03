Ilgiorno.it - Parà Tempotest, i re dei tessuti. L’innovazione nasce in Brianza: "Li ricaviamo dalle bottiglie"

Ha ormai più di cent’anni di storia. La, però, è sempre in grado di stupire. Può guardare il suo passato e, allo stesso tempo, il futuro con orgoglio. Forte di solide radici tanto da diventare punto di riferimento nella produzione di, ma ora anche in grado di innovare. È la prima azienda al mondo capace di ricavare tessutodi plastica. "Siamo ancora un’azienda a conduzione familiare - racconta Matteo Parravicini, amministratore delegato al pari dei fratelli Michele e Marco -. È rimasta tale nel senso positivo del termine. Teniamo molto a questa caratteristica. Viviamo la nostra azienda come una famiglia anche nelle relazioni interne ed esterne. Abbiamo anche la fortuna di avere un papà che a 86 anni è sempre presente. Oggi abbiamo 500 dipendenti e siamo in Italia con diversi stabilimenti (dalla Bergamasca al Bresciano a Biella), ma il quartier generale e la logistica restano a Sovico".