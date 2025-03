Liberoquotidiano.it - Papeete, LADY-J, Gardacqua, Ben DJ o Calcio Lecco Women? La primavera balla

La2025, nel mondo del divertimento, è già iniziata da tempo, con appuntamenti tutti dare. a bordo pista, in scatenati après-ski. Questo tipo di feste d'alta quota, continua, per chi scia e chi non lo fa. Ad esempio-J Winter Edition, contest inclusivo e sostenibile che celebra il talento musicale al femminile, il 19 e 20 aprile fa ancorare Livigno. E' un modo per scoprire nuove giovani dj e pure per divertirsi in compagnia. Pasqua e Pasquetta arrivano proprio in quel weekend, il terzo di aprile, quello in cui, dopo un lunghissimo tour invernale, riparte anche l'estate della Romagna, con Pasqua Marittima. E' la 25esima edizione di una festa primaverile che prende vita alBeach (nella foto), simbolo di stile e divertimento per tutte le età, da 0 a 99 anni.