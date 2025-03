Panorama.it - Papa Francesco solo in una Piazza San Pietro deserta per il Covid: 5 anni fa le immagini che fecero la storia

Sono passati cinqueda quella sera del 27 marzo 2020, quandosi trovòin unaSan, sotto la pioggia battente. Un’immagine potente, destinata a entrare nellacome simbolo di speranza in uno dei momenti più difficili della pandemia.Davanti a un mondo immobilizzato dal-19, il Pontefice pronunciò la storica benedizione ‘Urbi et Orbi’, accompagnata da una preghiera toccante per la fine della pandemia. Sul sagrato della Basilica, il silenzio assordante che avvolgeva la città si univa al vuoto delle strade di tutto il mondo.Quel momento resta una dellepiù evocative della crisi sanitaria globale, un messaggio di fede e di resilienza che, a distanza di cinque, continua a essere ricordato come un segno di unità e speranza.