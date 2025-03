Ildifforme.it - Papa Francesco, Parolin allontana i dubbi: “Tornerà a governare, ma forse non come prima”

Leggi su Ildifforme.it

Per ora, ciò che sembra certo è il Santo Padre dovrà rimanere a riposo, per cercare di recuperare le forze e soprattutto evitare pericolose ricadute della malattia. "Ilè a Santa Marta, ilriposa, non vede nessuno, a mia conoscenza in questo momento non ha udienze, non riceve", ha infatti spiegato il CardinaleL'articolo: “, manon” proviene da Il Difforme.