Repubblica.it - Papa Francesco, ancora in forse la sua presenza ai riti di Settimana santa e Pasqua

Lasede: “Si attende di vedere se i miglioramenti gli permetteranno di esserci e in che modo”. Il calendario dell’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, pubblicato oggi, non menziona la loggia di San Pietro per la benedizione urbi et orbi