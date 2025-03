Panorama.it - Papa Francesco: 5 anni fa la benedizione Urbi et Orbi in una San Pietro deserta

Il 27 marzo 2020,si trovò solo in una Piazza San, sotto la pioggia, mentre il mondo affrontava la pandemia di Covid-19. In un silenzio surreale, il Pontefice pronunciò la storicaet’, pregando per la fine della crisi sanitaria. Quell’immagine è diventata simbolo di speranza e di solidarietà globale. A cinquedi distanza, il ricordo di quel momento continua a ispirare la fede e la resilienza.