Dilei.it - Paola Perego: “Nei momenti bui, uscivo di casa solo coi farmaci”

è entrata nello studio di Diletta Leotta, ospite del suo podcast Mamma Dilettante. La famosa conduttrice ha parlato della sua vita privata, svelando dettagli molto intimi e dolorosi. Un faccia a faccia sincero e toccante.Il rapporto con i figliMostrarsi come una donna “Wonder Woman” non è stata una strategia giusta nei suoi stessi confronti.ha usato questa particolare espressione, descrivendo il suo rapporto con i figli. Ha sempre interpretato quel ruolo, tentando di sostenere l’atroce standard di donna indistruttibile: “Non ci sono problemi. Siamo sempre allegri e stiamo sempre bene”.Tutto è cambiato, però, dopo aver incontrato uno psichiatra. Un professionista geniale, lo descrive la conduttrice, in grado di aprirle gli occhi e mostrarle una prospettiva ignorata per anni.