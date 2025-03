Ilgiorno.it - Pannelli solari a Coste Fagioli. Via libera con prescrizioni

Disco verde al parco fotovoltaico a terra in territorio di Somaglia in località: la società Ad Rinnovabili srl di Bolzano che, l’anno scorso, aveva presentato la procedura abilitativa semplificata, è stata quindi autorizzata alla installazione deial termine dei lavori della conferenza dei servizi che ha riunito attorno al tavolo diversi enti perchè esprimessero la propria opinione in merito. Alla fine, è arrivato l’ok al progetto con alcune: oltre alla stipula di una garanzia fidejussoria a favore del Comune di Somaglia, alla società sarà vietato trattare il suolo con sostanze chimiche per poter mantenere in vita gli insetti impollinatori e la piccola fauna selvatica mentre dovranno essere installate almeno sei manufatti per gli insetti, cinque bat box e cinque cassette nido per gli uccelli.