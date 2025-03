Sport.quotidiano.net - Pallavolo serie C regionale. La Kabel regola Colle. Missione compiuta

VOLLEY PRATO 3VOLLEY 1 Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Noferi, Alfaioli, Mazzinghi. All. Novelli.volley: Bartalini, Becacci, Camarri, Di Cocco, Fontani, Giubbolini, Landozzi, Malquori, Milordini, Nesi, Palmi, Scalia, Signorini, Storion. All. Calosi. Arbitri: Bonacorsi e Di Stefano. Parziali: 17-25; 25-16; 25-23; 25-20. Lafa suo il recupero. Gara poco spettacolare ma molto tirata al Keynes con il Volley Prato che ha la meglio delvolley per 3-1 nel match valido per la fase playoff del campionato di. Prato non brillante e a tratti veramente tanto fallosa. Salvifico portare a casa un terzo set per cuori forti dove la, sotto per tutto il parziale, trova il break vincente solo nel finale, salendo da 20-22 a 25-23.