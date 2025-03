Pallanuoto, il Settebello in raduno a Napoli in common training con l’Ungheria

Leggi su Ilfaroonline.it

Si svolgerà unper il(dal 5 all’11 aprile), che prosegue il suo lavoro di allenamenti per l’anno 2025. Ci sarà ancheinsieme alla Nazionale diMaschile di Alessandro Campagna. Ed è in programma un’amichevole tra le due forti squadre.La partita si svolgerà il 9 giugno in occasione dello stop della squalifica di sei mesi comminata alla Nazionale a seguito delle vicende della protesta olimpica a Parigi 2024.I convocati e lo staff – Fonte federnuoto.itTommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Andrea Mladossich (Trieste), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev (RN Savona), Francesco Demichelis (Novi Beograd), Federico Panerai (Iren Genova Quinto), Andrea Condemi (De Akker).