Pallanuoto Granchi alla prima sconfitta contro Bergamo La vetta resta salda | Ora comincia la volata

Poteva andar peggio. Malgrado il primo stop stagionale con la, il Nuoto Club Monza può riparte da alcune certezze. Il primo posto è sempre di proprietà dei ““, fermi a quota 33 punti, ma tre lunghezze davantistessa formazione bergamasca, vittoriosa per 10 a 9 nello sconto diretto e perciò al momento la più credibile antagonista della capolista. Che, nonostante l’interruzione di una serie positiva lunga 11 partite, può trovare un altro motivo di consolazione. In caso di arrivo a pari punti al termine della stagione regolare, infatti, Monza prevarrebbe sugrazie al miglior risultato complessivo nelle sfide dirette: nella partita d’andata il Ncm si impose per 10 a 8. Al termine del campionato mancano sei giornate. Ma la squadra allenata da Stefano Ingegneri, ad ogni modo, non sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un arrivo al fotofinish.