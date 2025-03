.com - Pallanuoto / Derby numero 22, al Palablù si gioca Team Marche Moie – Jesina

Il Certaldo ha vinto il recupero contro la formazione di Catena ed ha allungato in testa alla classifica con quattro punti sui leoncelli. Ilè quartoVALLESINA, 27 marzo 2025 – Dopo il turno di riposo e dopo il recupero che ilha perso in casa contro la capolista Certaldo per 13-14 ritorna il campionato con la prima giornata del girone di ritorno ed in calendario ci sarà ildella Vallesina.Alper il22 (19 vinti da Jesi, 1 daed 1 pareggio), giocherà in casa la formazione di Giacomo Iaricci.La distanza in classifica tra le due formazioni è di sei punti, con laseconda equarta.La sconfitta neldi andata sembra essere stata ben metabolizzata dalla squarache successivamente ha inanellato ben 7 vittorie consecutive, centrando il secondo posto alla fine della prima fase della stagione.