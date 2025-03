Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1, successo in rimonta sull’Onda Forte. De Akker, Luongo blinda il quarto posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

DE12 ONDAROMA 10 DE: Valle, Abramson 1, Rouwenhorst, Bragantini 3, Milakovic, Lucci 1, Tringali, Gallo 1, Condemi,5, Cocchi, Urbinati 1, Pederielli, Martini. All. Veronesi. ONDAROMA: Piccionetti, M. Maffei 2, F. Maffei, Voncina, Faraglia 2, Barigelli Calcari, Bego 1, Sipos, Boezi 1, Moskov 3, Gatto, De Vecchis 1, Rubini, Fabbri. All. S. Maffei. Arbitri: Pinato e Piano. Note: parziali 1-3, 3-2, 5-4, 3-1. La Defatica per oltre trequarti di partita, ma porta a casa una vittoria che vale oro contro il fanalino di coda OndaRoma. Senza coach Federico Mistrangelo, squalificato per un turno dopo l’espulsione nell’ultima sfida con la Vis Nova (fuori fino a sabato anche il ds Arnaldo Deserti), la formazione diretta nell’occasione da Furio Veronesi parte col freno a mano.