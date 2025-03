Dayitalianews.com - Palermo, pedopornografia on line: perquisizioni e arresti. Sequestrati numerosissimi file video

Operazione della Polizia di Stato, otto gli indagati.e immagini.La Polizia ha eseguito otto decreti di perquisizione ae provincia, ha arrestato cinque persone e denunciate altre tre per divulgazione, cessione e detenzione di immagini epedopornografici. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale die finalizzata alla lotta contro laon, è stata preceduta da un’articolata attività di indagine, condotta congiuntamente dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Occidentale e dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOndel Servizio Polizia Postale.Durante le, rende noto la Polizia, gli operatori hanno sequestratoe immagini che documentano lo sfruttamento sessuale di minori, anche in tenerissima età, confermando le ipotesi investigative circa la sistematica attività di detenzione e distribuzione di materiale pedopornografico da parte degli indagati su internet.