Zonawrestling.net - Paige apre al ritorno in WWE: “Se tornassi, riprenderei sicuramente il mio vecchio nome”

L’ex campionessa WWE parla del suo possibile futuro dopo la fine del contratto con AEWDopo aver confermato ufficialmente la sua uscita dalla All Elite Wrestling durante il suo podcast Rulebreakers, l’ex– ora conosciuta come Saraya – non ha chiuso la porta a un possibilenella compagnia che l’ha resa famosa. In una recente intervista a B4 The Bell, Saraya ha affrontato direttamente le speculazioni sul suo futuro e ha condiviso riflessioni sincere sul personaggio che ha cambiato la sua vita.Le speculazioni sulin WWE“Sapete, questo argomento è venuto fuori tantissimo durante il mio firma-autografi di ieri,” ha dichiarato. “Ho sempre questa insicurezza, come se alla gente non fregasse niente di me ride, e spesso ho bisogno che qualcuno mi faccia notare il contrario.