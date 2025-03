Oasport.it - Pagelle slalom maschile Sun Valley 2025: Haugan respinge Noel, guizzo di Gstrein, Kristoffersen festeggia

SUNGiovedì 27 marzo TIMON9: due manche impeccabili per il norvegese classe 1996 che non strabilia ma centra un successo importante. Il modo giusto di concludere la stagione, con la quarta vittoria della sua carriera. Dopo una prima manche spettacolare, nella seconda si difende con le unghie e con i denti e riesce a resistere all’assalto di ClementCLEMENT8: manca il successo per appena 3 centesimi e, dopo aver tagliato il traguardo, pensava probabilmente di avere la vittoria ormai in tasca., invece, lo. Il francese voleva chiudere con la quinta bandierina della sua annata. Peccato, gara finale come la stagione, ovvero con la sensazione che mancasse sempre qualcosina.FABRIO7.5: dulcis in fundo per l’austriaco. Dopo qualche alto e basso di troppo sulla pista dell’Idaho mette in mostra una delle sue versioni migliori e si ferma a soli 37 centesimi dal successo dopo due manche di alto profilo.