Pagelle slalom femminile Sun Valley 2025: Shiffrin di un altro pianeta, Ljutic festeggia e ringrazia Liensberger e Rast

SUNGiovedì 27 marzo MIKAELA10(1): 10 come il voto per il dominio odierno. 101 come le vittorie in Coppa del Mondo. Prestazione stellare della fuoriclasse statunitense che, oltre a vincere a Suncon distacchi ciclistici su tutte le rivali, pareggia unrecord. 86 successi trae gigante come Ingemar Stenmark. Leggendaria!LENA DUERR 8: prima delle “umane”. Seconda a metà gara con 59 centesimi di ritardo da, chiude nella medesima posizione raddoppiando il distacco (+1.13). Non poteva fare di più. Quando la nativa del Colorado scia così non ce n’è per nessuna.ANDREJA SLOKAR 7.5: che rimonta! Nella seconda manche accende il turbo ed è la più veloce. La slovena passa dal nono al terzo posto e sfiora addirittura il secondo per un solo centesimo.