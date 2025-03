Lanazione.it - Pagamento ridotto? No al rimborso. La risposta della polizia municipale

"La sua richiesta dinon può essere accolta". Così si conclude una lunga lettera diche ladi Pistoia ha inviato ad alcuni cittadini multati con l’autovelox del Pontenuovo che hanno avevano pagato la sanzione in forma ridotta e che hanno chiesto ildopo aver appreso che l’ordinanza istitutiva del limite di velocità non è stata trovata. Lacomandantedi Pistoia, Ernesta Tomassetti, motiva il diniego delaffermando che: "L’avvenutoin misura ridotta, come emerge dagli articoli 203 e 204 bis del CodiceStrada, preclude la possibilità di ricorso e comporta di fatto tacita acquiescenza alla contestazione mossa con il verbale di accertamento. Infatti ildetermina automaticamente effetti preclusivi senza che rilevino successive diverse manifestazioni di volontà".