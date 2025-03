Ilgiorno.it - Paesi assediati dai cinghiali: dieci ungolati a spasso fra le abitazioni della Valle Seriana

Cresce inla preoccupazione di agricoltori e cittadini per la presenza dei. Un fenomeno che riguarda ormai diversi comuni. L’ultima segnalazione risale a qualche giorno fa nella frazione San Lorenzo di Rovetta, dove di sera una decina disono stati avvistati addirittura in paese, in via Risorgimento, poco primachiesa parrocchiale, in un’area confinante con i boschiVal Borlezza, nelle vicinanze delle. L’allarme Immediatamente è scattato l’allarme e i residenti hanno espresso la loro preoccupazione in Comune. Secondo quanto hanno riferito, infatti, non si tratterebbe di un episodio isolato. Gli animali probabilmente sono stati attratti dai sacchetti dell’immondizia, alcuni dei quali trovati aperti. La presenza deiin paese, secondo i cittadini, rappresenta anche un problema sanitario vista la diffusionepeste suina africana in Lombardia, una malattia di questi animali e dei maiali che può nascere proprio dal contatto con cibo infetto.