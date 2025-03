Terzotemponapoli.com - Padovan: ”Vittoria dello Scudetto possibile per il Napoli, a patto che …”

Giancarlo: “per il, ache cambi ritmo. Ora il calendario sorride alla squadra di Conte”Interpellato in esclusiva dalla redazione di News.Superscommesse.it, Giancarloha condiviso le proprie impressioni sulla Serie A e le sue protagoniste. Di seguito, il pensiero del giornalista sulle possibilità deldi Conte di laurearsi Campione d’Italia. Queste le sue parole:Ildi Conte, considerando le tante fatiche extra campionato che l’Inter dovrà sostenere, ha ancora delle possibilità concrete di vincere lo?“Sì, purché cambi ritmo e atteggiamento. La squadra, con 8 punti nelle ultime 7 partite, è apparsa stanca e prevedibile ma ora, a parte le prossime due contro Milan e Bologna, ha un buon calendario.Già oggi ilavrebbe dovuto occupare il primo posto in classifica, non avendo le coppe.