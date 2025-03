Gamberorosso.it - Padova fissa il prezzo dello spritz: massimo 4 euro. “È nato qui, non ce lo facciamo portare via”

Se in qualche posto nascosto in laguna capita ancora di trovarne a meno di due— nei mitici bacari veneziani — ilcontinua a lievitare, persino nella sua terra d’origine. Ma a, culla (rivendicata) del celebre aperitivo, c’è chi ha deciso di mettere un freno. I baristi della città hanno stretto un patto: per tutta la stagione 2025, lonon supererà i 4. “Èqui. Non possiamo lasciarci sfuggire la nostra creatura”, spiegano con orgoglio i locali affacciati sui navigli, interpellati da Polesine24. La loro è una resistenza di principio, ma anche di pancia: contro l’inflazione, ma soprattutto contro i colossi del beverage.La rivincita dei piccoli bicchieriA far crescere il— oltre all’aumento generalizzato dei costi — sono anche le pressioni dei grandi marchi.