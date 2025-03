Bergamonews.it - Ozonoterapia, il rimedio ideale per dolori e infiammazioni

Leggi su Bergamonews.it

In Habilita Sport Medicine, il centro medico per la riabilitazione ortopedica e sportiva al Gewiss Stadium di Bergamo, tra i diversi servizi a disposizione dei pazienti nell’area medica c’è l’.Abbiamo chiesto alla Dr.ssa Elisa Gualandris, fisiatra di Habilita, in che cosa consiste: “L’ossigeno-– spiega la Dr.ssa Gualandris – è una terapia medica basata sulla somministrazione di una miscela di gas (al 95% di ossigeno e 5% di ozono) ottenuta tramite l’utilizzo di uno strumento certificato. Nel nostro centro le vie di somministrazione della miscela di gas sono quella sottocutanea, quella intramuscolare e quella intrarticolare”.Come agisce l’ozono?“Le proprietà dell’ozono che vengono sfruttate sono di tipo antinfiammatorio, antifico, anti edemigeno, antibatterico e antivirale.