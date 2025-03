Thesocialpost.it - Ostia, ancora incendi negli stabilimenti: si sospetta il dolo

Nella serata di mercoledì, cinquebalneari disono stati colpiti da nuovi, a meno di ventiquattr’ore dai due roghi di martedì. Le fiamme hanno interessato alcune cabine, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.IpotesisoLe autorità non escludono la pistasa, considerando la frequenza e la simultaneità degli episodi. Si ipotizza anche un possibile collegamento tra i vari. Il sospetto si rafforza soprattutto alla luce di un evento accaduto poche ore prima: il Consiglio di Stato ha confermato la validità del bando del Campidoglio per l’assegnazione delle concessioni deglibalneari di. Il provvedimento era stato precedentemente sospeso in via cautelativa dal Tar dopo il ricorso di alcuni concessionari.