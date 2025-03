Ilfattoquotidiano.it - Ostia, 5 stabilimenti balneari incendiati: un fermato. “Ho fatto tutto da solo”

Cinque incendi quasi in contemporanea, altri due nei giorni scorsi. Nel mezzo una gara per l’assegnazione e una sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione al Comune di Roma e le consente di proseguire con il bando. Quindi il fermo di un sospettato che confessa e sostiene: “Ho agito da, senza mandanti. Per tristezza”. La vicenda dei settediandati a fuoco in maniera dolosa tiene banco nelle stanze della procura e del Campidoglio.Prima Le Dune e Belsito, quindi Salus, Plinius, Arcobaleno, Capanno e Vittoria. Con ben cinque inneschi che sarebbero partiti tutti contemporaneamente, cosa che da subito hapropendere gli inquirenti verso la pista del dolo. Una scia di fiamme e fumo partita dal Vittoria Beach e corsa lungo gli oltre due chilometri e mezzo di litorale tirrenico fino al Plinius, dall’altro lato del Pontile.