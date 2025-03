Lanazione.it - Ostello a Firenze evade tassa di soggiorno: condanna dalla Corte dei conti

Leggi su Lanazione.it

di Pietro Mecarozzi Quattro anni senza pagare ladial Comune di, per un ’buco’ totale di circa 157mila euro. È la storia di unnel cuore di, situato in un’ala del convento dei frati Francescani, in Borgo Ognissanti, che da novembre 2019 a settembre 2023 ha omesso di versare nelle casse di Palazzo Vecchio l’imposta diincassata dai clienti che hanno alloggiato nelle proprie camere. È partita così la segnalazione a Palazzo Niccolini. E ieri ladeisezione Toscana hato la società proprietaria dell’e l’amministratore delegato a risarcire la somma, più le spese giudiziali del processo. A nulla infatti sono serviti i ripetuti solleciti da parte degli uffici dell’amministrazione comunale. La società si legge nella sentenza, non ha mai risposto.