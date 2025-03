Unlimitednews.it - Osservatorio INPS, a dicembre +375.000 posti di lavoro nel settore privato

ROMA (ITALPRESS) – A2024, l’registra un saldo annualizzato positivo di 375.000 posizioni dinel, evidenziando una crescita significativa nel mercato del. Questo risultato, calcolato come la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, riflette la variazione tendenziale annua trainata in particolare dai contratti a tempo indeterminato: +315.000 rapporti di. Anche per le altre tipologie contrattuali la variazione tendenziale si presenta positiva: +60.000 rapporti di.Questi dati sono forniti dall’sul mercato deldell’, curato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione, e analizzano in dettaglio i movimenti dei rapporti di